Подмосковный город Жуковский вновь стал на несколько дней мировой столицей авиации. Здесь состоялся один из крупнейших авиафорумов в мире - Международный авиационно-космический салон МАКС-2017. Образцы своей летной техники представили делегации из более чем 25 стран с участием около 700 компаний, например, из России, США, Японии, Франции, Китая, Ирана, Германии, Великобритании.



Свою продукцию на Международном авиационно-космическом салоне представили и казанские предприятия, в частности, ПАО «Казанский вертолетный завод», АО «Казанский Гипронииавиапром», ОАО «Казанский завод «Электроприбор», ООО «Фирма «МВЕН», АО «Швабе-Технологическая лаборатория», ЗАО «Эникс».

Экспозиции масштабного форума стали своеобразной выставкой достижений авиакосмической индустрии мира. Россия также представила свою линейку летающей продукции: от гражданского вертолета «Ансат» до гиганта-бомбардировщика Ил-76МД-90А. В экспозиции холдинга «Вертолеты России» видное место заняли вертолеты производства Казанского вертолетного завода Ми-8АМТ, Ми-38-2, «Ансат» и другие.

На авиафоруме состоялось подписание договора между Авиарегистром России и компанией «МВЕН» о сертификации нового сельскохозяйственного самолета МВ-500, разработанного казанской компанией.

У Министерства обороны России большие виды на казанский самолет Ту-160М2. Военное ведомство планирует закупить 50 сверхзвуковых ракетоносцев Ту-160М2. Сейчас на вооружении российских ВВС 5 самолетов Ту-160М первой модернизации, а также 11 самолетов Ту-160. Серийное производство обновленного бомбардировщика намечено на 2021 год, а первый полет должен состояться в 2018-м.

Минобороны РФ планирует закупить около 15 средних многоцелевых вертолетов Ми-38 к 2020 году. Ми-38 превосходит другие вертолеты своего класса по многим характеристикам. Недавно на Казанском вертолетном заводе собрали первый фюзеляж серийного Ми-38, сообщает пресс-служба Министерства торговли и промышленности РТ.

В рамках МАКС-2017 холдинг «Вертолеты России» и Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) заключили контракт, который предусматривает поставку с КВЗ 12 медицинских вертолетов «Ансат».

«Ансат» - это легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет с гидромеханической системой управления (ГМСУ). В мае 2015 года сертификацию прошла модификация вертолета с медицинским модулем, которая соответствует всем международным стандартам санитарной авиации и позволяет спасти жизнь человека на период транспортировки.

Медицинский «Ансат» имеет ряд серьезных конкурентных преимуществ перед аналогами в своем классе. Прежде всего это меньшая стоимость обслуживания, обучения и ремонта. Кроме того, вертолет имеет высокую скорость, что позволяет использовать его при полетах на большие расстояния.

Согласно сертификату конструкция вертолета позволяет в течение одного часа трансформировать его как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до 7 человек.

Республика Татарстан и Госкорпорация «Ростех» подписали соглашение по созданию системы управления авиахимработами. Цель - обеспечить продовольственную и экологическую безопасность государства на территории нашей республики.

Создание всероссийской системы управления авиахимработами предусматривает организацию в России центра по оказанию услуг агрохозяйствам страны, построение единой базы по учету посевных площадей, проведение мониторинговых работ, а также внедрение электронной системы ведения АХР с применением системы ГЛОНАСС.

Главная цель проведения МАКС - демонстрация российских высоких технологий и открытости внутреннего рынка России для совместных проектов с зарубежными партнерами. МАКС дает исчерпывающее представление о приоритетах и достижениях предприятий авиационно-космического комплекса России.

В рамках деловой программы состоялись международные конгрессы, научные и практические конференции, форумы, семинары и круглые столы с участием руководящих органов государства, европейских регулирующих организаций, руководителей министерств и ведомств, ведущих предприятий российской и зарубежной авиационно-космической отрасли.

Тематика МАКС обширна и разнообразна: вооружение, ремонт, техническое обслуживание и оборудование летательных аппаратов, гражданская и военная авиация, гражданские и военные вертолеты, двигателестроение, беспилотные летательные аппараты, дирижабли и аэростаты, тренажеры и имитаторы, материалы и технологии, космическая промышленность, военная техника ПВО, системы коммуникации и связи.

Отличительной особенностью завершившегося Международного авиационно-космического салона МАКС-2017 стала насыщенная летная программа.