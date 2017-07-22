Сегодня в амфитеатре парка «Черное озеро» в 19.00 начнется установочная встреча с участниками открытого конкурса на должность парк-менеджеров городских общественных пространств Казани.



За две недели заявочного этапа было принято 216 резюме - конкурс составил почти 20 человек на место, сообщает пресс-служба мэрии Казани. Участникам предстоит пройти несколько отборочных этапов, стажировку и обучение.

Выбирать специалистов для управления 11 парками и скверами будет жюри в составе помощника Президента РТ Наталии Фишман, первого заместителя руководителя исполкома Казани Дамира Фаттахова, заместителя руководителя исполкома Казани - председателя комитета внешнего благоустройства Игоря Куляжева, начальника управления культуры Казани Азата Абзалова, директора дирекции парков и скверов Казани Алсу Карякиной, а также ряда приглашенных экспертов в области управления городскими общественными пространствами.