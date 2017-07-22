В селе Средняя Елюзань Пензенской области в минувшую субботу прошел VIII всероссийский сельский Сабантуй. В празднике принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов.



Рустама Минниханова сопровождали губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, помощник Президента РТ Радик Гиматдинов, министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин и председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров.

По прибытии на праздничную площадку почетные гости осмотрели сельские подворья, организованные силами Кукморского муниципального района Татарстана и пензенских районов с компактным проживанием татар. Здесь все желающие могли узнать об особенностях традиционного татарского деревенского быта, познакомиться с национальной кухней, осмотреть выставку народных художественных промыслов и ремесел Республики Татарстан, приобрести сувениры.

«Сегодня на благодатной пензенской земле организован прекрасный праздник. Мне очень радостно, что сбылась моя давняя мечта. Я так много слышал про Среднюю Елюзань и сегодня наконец увидел это село», - сказал Рустам Минниханов на церемонии открытия Сабантуя.

Средняя Елюзань - самое большое село в России. Основано в конце XVII века темниковскими «четвертными» татарами, т. е. служилыми татарскими князьями и мурзами, которым полагалось земельное жалованье. Земля им была отведена в 1684 году, впервые в документах новая татарская деревня упоминается в 1700 году. На январь 2017 года население Средней Елюзани составляет 8920 человек (253 домовладения). На территории села находятся две школы, детский сад, спортивный комплекс, 11 мечетей.

«Сейчас вместе с вами мы присутствуем на этой праздничной площадке. Сабантуй - наша традиция, наша гордость, наш самый любимый праздник. В этом году его празднуют в 59 регионах России и 32 зарубежных странах. Основная суть Сабантуя - показать самобытность татарского народа. Поздравляю всех вас с этим торжественным событием!» - сказал на открытии праздника Президент РТ.

Затем Рустам Минниханов вручил государственные награды Республики Татарстан пензенцам, которые внесли особый вклад в сохранение татарских национальных традиций и укрепление межнациональных отношений. Также Президент РТ передал ключи от нового микроавтобуса руководителю местной Региональной татарской национально-культурной автономии.

Сабантуй - один из тех праздников, символизирующих возврат к нашим духовным корням, великой истории Российского государства, когда разные народы России жили в дружбе, согласии и мире, подчеркнул в свою очередь Иван Белозерцев.

«Я искренне рад приветствовать участников и гостей всероссийского сельского Сабантуя на пензенской земле. Я расцениваю это как доверие к нашему региону, татарам, проживающим в Пензенской области. Мы проводим это большое мероприятие в Средней Елюзани - одном из самых больших сел в Европе. Здесь проживает до 9 тысяч татар. Искренне рад приветствовать сегодня делегацию из Татарстана под руководством друга Пензенской области Президента Татарстана Рустама Минниханова», - отметил он. «Сегодня Президент России Владимир Путин делает все, чтобы наша Родина развивалась, крепла экономическая мощь государства, чтобы люди жили в мире и согласии.

На этот праздник приехали не только мусульмане, но и много православных - это очень важно для укрепления дружбы и взаимопонимания. Я благодарю всех участников и организаторов Сабантуя за хорошую подготовку», - сказал губернатор Пензенской области. Он также вручил различные награды жителям Пензенской области за особые заслуги перед татарской общественностью, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Далее Рустам Минниханов и Иван Белозерцев посетили соревновательную площадку по борьбе на поясах и посмотрели конные скачки.

В ходе общения с представителями средств массовой информации Президент Татарстана поблагодарил губернатора за высокий уровень организации праздника.

«Впечатлений очень много. Средняя Елюзань - самое крупное село, где проживают татары. Я об этом много слышал и вот сегодня увидел. Понравились дома, люди. Они сохранили свою веру и обычаи. Мы посетили подворья, увидели такие вещи, которые даже в Татарстане нельзя встретить. Здесь очень бережно относятся к нашим традициям, обычаям», - отметил Рустам Минниханов.

«Казалось бы, в Татарстане проще сохранить некоторые национальные элементы. Но, как мы сегодня увидели, местные татары сумели донести до сегодняшних дней более глубокие вещи. Здесь живут очень трудолюбивые, верующие люди. Мы гордимся татарами, проживающими в Пензенской области», - заявил Рустам Минниханов.

Во многих районах Пензенской области проживает татарское население, и очень важно, что сохраняется культура, быт предков, добавил Иван Белозерцев: «Очень важно сохранить историю нашего многонационального государства. Жить в мире, дружбе, согласии - это самое главное, потому что, сохраняя историю, культуру и самобытность российского народа, мы сможем успешно двигаться дальше».

В этот же день Президент Татарстана Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Пензенскую область принял участие в открытии новой начальной школы и детского сада в селе Средняя Елюзань.

Оба образовательных учреждения находятся под одной крышей. Школа рассчитана на 200 мест, детсад - на 150. Помимо основных учебных кабинетов в здании два спортивных зала, компьютерный класс, библиотека. Помещения полностью адаптированы для маломобильных групп населения, работает специальный лифт.

Строительство объектов образования, а в селе уже есть две средние школы, связано с ростом населения. Только в прошлом году здесь родились 146 детей.

«Я много слышал о вашем селе и давно хотел его посетить. Сегодня, в день проведения всероссийского сельского Сабантуя, нам представилась такая возможность, - отметил в своем выступлении Рустам Минниханов. - Сейчас мы присутствуем на церемонии открытия замечательной школы и детского сада. Дети - это самое главное. Поэтому очень важно создавать необходимые условия для получения качественного образования».

Далее почетные гости осмотрели помещения школы и детсада, пообщались с преподавателями и детьми.

После этого Рустам Минниханов и Иван Белозерцев посетили соборную мечеть, которая открылась в Средней Елюзани в 2015 году. Новая мечеть является крупнейшей в селе и вмещает до 1000 человек.