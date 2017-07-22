В Казанском Кремле на прошлой неделе состоялось вручение государственных наград Российской Федерации и Республики Татарстан.



Награды самым достойным татарстанцам вручил премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

Приветствуя участников церемонии, Алексей Песошин поблагодарил всех за самоотверженный труд. «У каждого из вас своя сфера деятельности, свой путь, - сказал, в частности, премьер-министр Татарстана. - Но всех вас объединяет настоящая преданность своему делу. Благодаря вам Татарстан является одним из ведущих регионов страны по многим показателям. Искренне благодарю вас за работу. Счастья, благополучия вам».

Так, почетное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» было присвоено главному балетмейстеру Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан Раиле Гариповой. Народная артистка Татарстана, лауреат всероссийских конкурсов около 40 лет возглавляет танцевальную группу Государственного ансамбля песни и танца РТ.

«Приятно получать награду за свой труд, - сказала Раиля Гарипова. - Награда - это новый стимул к работе, к новому росту».

Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» был присвоено заведующему кафедрой офтальмологии Казанского государственного медицинского университета Александру Самойлову. Трудовую деятельность Александр

Самойлов начал с должности медбрата. Сейчас он офтальмолог высшей квалификационной категории, его трудовой стаж - более 30 лет.

«Я благодарен своей семье, своим родителям, учителям, коллегам. Офтальмологии посвятил 30 лет своей жизни. На моих глазах происходило возрождение татарстанской офтальмологии, которая сегодня по праву занимает одно из ведущих мест в России», - отметил заслуженный врач России Александр Самойлов.

Почетная грамота Президента Российской Федерации была вручена Нурихану Шамсиярову за заслуги в развитии здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу, сообщает ИА «Татар-информ».

Всего было вручено 46 государственных наград в области культуры, здравоохранения, образования, экологии и так далее.