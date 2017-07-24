О подробностях проведения предстоящего в августе фестиваля средневекового боя «Великий Болгар» рассказали в ходе пресс-конференции председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов и организатор фестиваля Алексей Кокурин.



Наиболее значимым новшеством можно считать приобретение фестивалем статуса международного, отметил Сергей Иванов. Фестиваль «Великий Болгар» станет площадкой, на которой пройдет Гран-при Европы по историческому средневековому бою в формате 5 на 5. Таким образом, в соревнованиях примут участие не только российские, но и сильнейшие европейские клубы. Это стало возможным благодаря договоренности с Международной ассоциацией европейского средневекового боя.

Впрочем, бои будут проходить и в других номинациях. Гостей фестиваля ожидают массовые сражения, настоящие конные турниры, а также Кубок Донжона - полноконтактные бои один на один. Бойцы будут сражаться не только за славу и уважение - победители номинаций разделят между собой призовой фонд в 200 тысяч рублей. По словам Алексея Кокурина, эта сумма была собрана спонсорами и партнерами фестиваля.

Тем, кому погружение в быт и культуру прошлых веков кажется интереснее неистовых схваток, также не будет скучно. На территории фестиваля «Великий Болгар» можно принять участие в мастер-классах по средневековым ремеслам, таким как кузнечное, кожевенное, ювелирное дело. По словам Алексея Кокурина, на территории музея-заповедника расположится не менее 28 таких площадок.

Исторический фестиваль пройдет 12 и 13 августа на территории Болгарского государственного историко-архитектурного музея-заповедника. Добраться туда можно на автобусах из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги, Альметьевска, Ульяновска.

Кстати, любители поболеть за наших, незнакомые с реалиями средневековых боев, могут быть приятно удивлены тем, что сильнейшие сборные по этому виду спорта - это Россия и Украина, следом за ними идут Беларусь и Польша. За всю историю проведения чемпионата мира по историческому средневековому бою «Битва наций» в номинации 5 на 5 ни одна страна, кроме так называемой «большой четверки», не сумела войти в тройку призеров. Так, в 2016 году первое место досталось России, а второе Украине. В нынешнем году все три первых места у наших соотечественников (по правилам «Битвы наций» страна может выставить до трех команд, состав которых определяется в ходе зональных отборочных соревнований), зато сборная Украины впервые за историю соревнований вырвала победу в номинации 21 на 21.