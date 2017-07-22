ХК «Ак барс» совместно с ХК «Металлург» (Магнитогорск) и форвардом Данисом Зариповым намерены обжаловать решение ИИХФ в спортивно-арбитражном суде в Лозанне.

В заявлении сказано, что руководству ХК «Ак барс» было известно о возможных санкциях в отношении Зарипова при ведении переговоров с игроком по поводу заключения контракта. Отмечается, что подписанный контракт между ХК «Ак барс» и Данисом Зариповым так и не вступил в законную силу, так как до настоящего времени игрок проходил углубленный медосмотр, в том числе у зарубежных специалистов.

Сам Данис Зарипов категорически отрицает употребление допинга хотя бы раз в своей карьере, и намерен бороться до конца за свое оправдание.