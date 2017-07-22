Татарстанские стрелки вновь отличились за республику – серебряную и бронзовую медали на проходящем в Тетюшах этапе Кубка России по стендовой стрельбе.
В упражнении скит бронзовым призером стал Владислав Бузунов, а серебряным – Антон Кудяев. Четвертым остался еще один татарстанец – Айрат Шакиров. А вот Екатерина Рабая в личном зачете на чемпионате Европы в Баку сначала завоевала серебряную медаль на траншейном стенде, а затем в командных соревнованиях в составе сборной России завоевал и золотую медаль.
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