Вахитовский районный суд вынес приговор банде мошенников.

Установлено, что четверо жителей Казани через Интернет выискивали предпринимателей и брали у них авто в аренду. После чего продавали эти автомобили по заниженным ценам или на запчасти. Самое интересное, что при всем этом злоумышленники даже оставляли залог, словно добропорядочные граждане. Однако сумма причиненного ущерба превысила 5 млн рублей.

Двоих из подельников суд приговорил к 5,5 годам, одного к 2 годам и 1 месяцу и еще одного к 1,5 годам лишения свободы. Всех отправят в колонию общего режима.