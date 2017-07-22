Об этом заявил на встрече с журналистами депутат Госдумы РФ Александр Сидякин.

1 сентября 2017 года в Татарстане будет завершена программа аварийного жилья. Александр Сидякин рассказал об итогах работы весенней сессии Государственной Думы РФ. Знакомя с законопроектами, инициатором которых стал Александр Сидякин и группа татарстанских депутатов, спикер акцентировал внимание на законе о компенсационном фонде для участников долевого строительства.

В Татарстане за пять лет будут сданы все дома обманутых дольщиков. На сегодня в республике таковых 29 объектов, более 6 тысяч обманутых дольщиков.