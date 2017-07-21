В инциденте, случившемся накануне вечером напротив дома №68 на улице Татарстан, пострадала 32-летняя женщина.

К счастью она избежала серьезных травм, но получила множественные ушибы, сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по Казани. Следует отметить, что потерпевшая переходила дорогу в неположенном месте, однако водитель автомобиля скрылся с места ДТП, чем полностью лишил себя возможности оправдать себя в сложившейся ситуации.

Если вы оказались свидетелем этого ДТП, позвоните по одному из следующих номеров: 5-333-819, 5-333-848.