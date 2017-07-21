В Татарстане более 7,7 тысячи выпускников получили высокие баллы по ЕГЭ. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Кабмине РТ министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, сообщает ИА «Татар-информ».

В 2017 году в республике ЕГЭ сдали более 14 тыс. выпускников. Наиболее востребованными предметами госэкзамена были обществознание, физика, биология, химия.

Наибольшее количество высокобалльников – в Бугульминском, Сабинском, Зеленодольском районах, в Набережных Челнах и Бугульме.

По словам министра, анализ результатов участников ЕГЭ, получивших 80 баллов и более, показывает, что по сравнению с прошлом годом доля высокобалльников выросла по профильной математике, химии, информатике и ИКТ, истории, французскому языку, обществознанию, испанскому языку, литературе, незначительно по физике. Понизились результаты по географии и немецкому языку.

Также в рамках брифинга Энгель Фаттахов отметил, что по результатам государственной итоговой аттестации в этом году 1924 выпускника общеобразовательных организаций Татарстана награждены российской медалью «За особые успехи в учении», что составляет 13 процентов об общего количества выпускников. Республиканскую медаль получили 299 человек, что составляет 64,7 процента от общего количества претендентов.

Наибольшее число республиканских медалистов – в Казани (24,4 процента), Набережных Челнах (13,4 процента), Нижнекамском (8,4 процента), Бугульминском (7 процентов), Альметьевском (6 процентов) районах РТ.