46-летний житель Муслюмовского района Татарстана задолжал на содержание своих несовершеннолетних детей почти полмиллиона рублей.

Мужчина работал неофициально, временами осуществлял выплаты по 1-3 тысячи рублей. В рамках исполнительного производства приставы арестовали у должника «Ладу» 10-ой модели. Легковушка в ближайшее время будет реализована.

Ранее гражданин привлекался к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ («Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Суд назначил неплательщику наказание в виде обязательных работ. После этого мужчина на некоторое время возобновил выплаты по алиментам, однако задолженность продолжала расти. Тогда в отношении гражданина Ш. возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Суд назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на 8 месяцев. С начала года приставами Татарстана возбуждено 630 уголовных дел по статье 157 УК РФ, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.