На Голубом озере в Казани состоялась природоохранная акция «Чистый берег». В минувшие выходные активисты собрали порядка 40 мешков мусора.
В мероприятии приняли участие сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов РТ, активисты молодежного движения «БУДЕТЧИСТО» и неравнодушные жители города, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ. Особый вклад в охрану окружающей среды внесли юные защитники природы. Вместо со взрослыми они навели порядок на береговой полосе водоема, очистили ее от мусора. По словам заместителя начальника Центрального территориального управления Минэкологии Татарстана Алмаза Исмагилова, экологическое просвещение подрастающего поколения - одна из целей этой акции.
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