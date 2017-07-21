Так, благодаря принятым мерам частично погашена задолженность по заработной плате на предприятии ООО «Река-Транс» г. Казани, осуществляющем свою деятельность в управлении внутреннего водного пассажирского транспорта, на  сумму 3661,0 тыс. рублей перед 61 работником.

Напоминаем, что о фактах невыплаты заработной платы следует обращаться в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить все факты просрочки, ее длительность и прочие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.