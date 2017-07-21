С недобросовестными руководителями предприятий и организаций, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, ведется работа в рамках Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

Так, благодаря принятым мерам частично погашена задолженность по заработной плате на предприятии ООО «Река-Транс» г. Казани, осуществляющем свою деятельность в управлении внутреннего водного пассажирского транспорта, на сумму 3661,0 тыс. рублей перед 61 работником.

Напоминаем, что о фактах невыплаты заработной платы следует обращаться в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить все факты просрочки, ее длительность и прочие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.