2 августа в Казани откроется VI съезд Всемирного конгресса татар. В представительном форуме примут участие более тысячи человек: делегаты и почетные гости из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Татары, проживающие на разных континентах, приедут на историческую родину своих предков, чтобы обсудить проблемы сохранения языка, национального образования и культуры.



Мы связались с председателем союза «Татары Бельгии» (Брюссель) Лилией Валеевой и попросили ее поделиться с читателями «Казанских ведомостей», с какими мыслями, эмоциями она собирается в Казань.

- Действительно, нас ждет большая встреча. Прошлый, пятый, съезд проходил пять лет назад и соединил нас со многими ассоциациям. Съезд - это же почти неделя неформального общения с единомышленниками. Мы не конкуренты, мы братья и сестры, мы готовы к диалогу, к обмену, хотим и торопимся делиться лучшим, что накопили. За эти годы старались быть полезными друг другу. Например, татары Московской области и Москвы все эти годы ежедневно высылают нам свою рассылку, и там мы находим важную и интересную для себя информацию, - рассказала Лилия Кадырзяновна. - Между съездами встречаемся на многих других мероприятиях: «Ак калфак», Сабантуй, олимпиада по татарскому языку, молодежные форумы, фестивали, выставки. В этом году на Сабантуе под Эйфелевой башней практически на каждом шагу встречали знакомых. По центру Парижа гуляли, как по родной деревне. Наши знакомые приехали еще со своими друзьями или родственниками, и мы получали дополнительные контакты.

Татары Бельгии активно участвуют во всех мероприятиях Бельгийской федерации русскоязычных организаций. Однако наиболее ярко проявляют себя, когда проводят дорогие сердцу Дни татарской культуры, литературные встречи, мастер-классы татарской кухни и конечно же ежегодный Сабантуй. Кстати, если на бельгийский Сабантуй приезжают представители соседних стран, то и бельгийские татары в свою очередь охотно посещают другой Сабантуй.

Мы много общаемся с представителями татарских диаспор других стран. Всего один факт: с сентября 2015-го по август 2016-го члены союза «Татары Бельгии» коллективно выезжали на мероприятия в Италию, Францию, Германию, Чехию,

Австрию, Испанию и конечно же в Россию, в Казань. Одиннадцать поездок по «татарскому делу» за одиннадцать месяцев! Если бы мы не знали татар, вряд ли бы так спокойно разъезжали по Европе. Еще один плюс знакомств с татарами Европы - доверие.

Я лично сама регулярно бываю в Казани. В декабре моя младшая дочь участвовала в конкурсе «Татар моны», я сопровождала ее в этой поездке. Также в декабре приняла участие в работе отчетной конференции Всемирного конгресса татар. В мае снова была в Казани: возила одиннадцать детей на Всемирные игры юных соотечественников. Мы и сами с радостью приглашаем гостей из Казани. Вот, например, в марте у нас была встреча с поэтом и прозаиком Альбиной Абсалямовой.

Мы, татары Бельгии, организовали татарский лагерь в Испании. В течение июля и августа детей из европейских стран, чьи родители мечтают, чтобы они учили родной татарский язык, собирают в один лагерь. Он действует второй год. Лагерь не случайно находится на живописном берегу Средиземного моря в Испании - мы хотим, чтобы место, где изучают нашу национальную культуру и татарский язык, было привлекательным. В прошлом году во время своей творческой поездки в лагере побывала писательница Гульсина Галимуллина. Она работала с детьми над развитием языка, учила их делать лапшу, знакомила с национальными традициями. Очень хорошо, что проект продолжается, и нынче лагерь снова принял детей.

Все мы повторяем, что любовь к родному языку начинается в семье, что матери обязаны передавать его детям. Но в данном случае, хочется добавить, дружеские отношения тоже вносят свой неоценимый вклад. Нас никто не заставляет заниматься этими вопросами, мы давно уже работаем не за зарплату, не за премиальные. Это наша совесть, это наша обязанность - помогать детям и внукам в сохранении родной культуры и языка.

В прошлом году в лагере были только бельгийские дети. Сейчас родители из Нидерландов, Германии и, естественно, Казани тоже отправили своих детей в испанский лагерь. Некоторые родители приезжают с детьми, привозят их в лагерь, а сами отдыхают где-то рядом. Я решила воспользоваться тем, что в Испании много отдыхающих татар, и в середине августа, Алла бирсэ, мы проведем Сабантуй в Испании. Это будет первый национальный фольклорный праздник на испанской земле. Надеемся, что проект удастся.

Мы всегда рады новым полезным контактам, укрепляем старые. Вы бы видели, как каждый из нас везет сувениры, книги, шоколад для своих старых друзей в чемоданах, и все эти дни мы стараемся передавать свои подарки дорогим друзьям, единомышленникам.