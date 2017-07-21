Уже два матча под управлением Курбана Бердыева провел казанский «Рубин»: оба раза наша команда уступила с одинаковым счетом 1:2. Но, как ни странным это кажется, видно, что потихоньку-полегоньку «Рубин» начинает вылезать из скучной ямы антифутбола.



«Рубин» прибыл в Санкт-Петербург не уныло отбиваться, а сыграть в свою игру. Не прилетели в Северную Пальмиру Жонатас и Бурлак, получившие микроповреждения, не сыграл по той же причине и Лестьенн.

Между тем в защиту Бердыев по-прежнему не поставил ни Санчеса, ни Самбрано, продолжая доверять владельцам российских паспортов. Набиуллин, Кудряшов, Камболов - все они вместе с Кузьминым цементировали, как могли, оборону, а располагавшиеся чуть выше Оздоев, Мвила и Сонг практически «выжигали» среднюю линию «Зенита», не давая хозяевам развивать свои атаки.

Безусловно, явно не хватало центрального защитника Наваса - он бы и подсказать смог, и подстраховать, но увы, в настоящий момент его нет, и с этим приходится мириться. В отсутствие Жонатаса вторым нападающим в пару к Канунникову выписан был Жемалетдинов, и он по мере сил также оттягивал на себя защитников, а перед самым перерывом сумел переиграть с близкой дистанции Лунева. «Рубин» повел в счете 0:1.

Самое примечательное, это был отнюдь не единственный голевой момент - помнится, как Сонг неожиданной передачей нашел в штрафной открытого Канунникова, но Максим ударить точно в створ не сумел.

В перерыве Роберто Манчини пояснил своим игрокам, что пора бы и прибавить в движении. Да, Паредес и Кузяев пытались активно пасом выискивать партнеров, но до рослого Дзюбы мяч так и не доходил, и надлежало играть ближе к линии штрафной. И если Мвила с ролью помощника для Набиуллина справлялся, то вот Оздоев явно выпадал из защитных построений.

В результате «Зенит» сумел протолкнуть мяч в сетку - 1:1.

Причем отчетливо было заметно, что Камболов попросту теряет своего игрока и уже не может затем его нагнать.

В середине второго тайма Бердыев по обыкновению произвел две замены. Причем сначала вроде бы планировался выход Рочины, но затем на поле появились Карадениз и Азмун. Оба должны были явно усилить игру в атаке, но их физическое состояние было не лучшим на данный момент.

Вот поэтому и не получилось у «Рубина» на этот раз в атаке. Но и пропускать второй мяч казанцы также не должны были. Потому что если убрать оба гола Дриусси, то и вспомнить-то у «Зенита» нечего. Но голы все же забиты, и уже сейчас понятно, что Бердыеву есть чем заниматься перед домашним матчем против тульского «Арсенала».

Сам главный тренер уверен в том, что все в «Рубине» в скором времени наладится. Так что и болельщикам надо запастись терпением.