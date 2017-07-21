Первый в Казани фестиваль моды, дизайна и уличного перформанса «Окно в Париж» будет проходить 28 и 29 июля с 12.00 до 21.00 в Лядском саду.

Проект «Окно в Париж» является симбиозом популярных видов искусств, с которыми человек сталкивается ежедневно: мода, фотография, архитектура, флористика, театр. Цель проекта - рассказать о Казани как об активном центре развития дизайна: городской среды и различных направлений в целом.

Масштабность и художественную значимость проекту придает обращение к творческому наследию гения отечественной фотографии Александра Родченко, который жил и работал в Казани.

В рамках фестиваля в Лядском саду пройдет четвертый казанский фестиваль уличного перформанса «Культурный Sdvig». Вниманию зрителей будет представлен театрализованный перформанс «Великий путь». Гостей фестиваля станут развлекать мимы, клоуны и живые статуи, в вечерней программе первого дня фестиваля, 28 июля, примут участие приглашенные гости из Франции - джаз-бенд Ba cissoko, а также лучшие творческие коллективы города.

В Лядском саду будут организованы детские мастер-классы, посвященные плакатному искусству и импрессионизму, выставка современного французского плаката, лекции-экскурсии, экспозиции музеев, сообщает комитет содействия развитию туризма.

На два дня все пространство улиц вдоль Лядского сада будет отдано пешеходам под активности и различные инсталляции, что позволит участникам фестиваля в полной мере насладиться действом, окружающей архитектурой и городским пространством.

Напомним, движение транспортных средств будет ограничено с 9.00 28 июля до 6.00 30 июля по ул. Гоголя (на участке от ул. Горького до ул. Щапова), по ул. Щапова (на участке от ул. Гоголя до ул. Муштари), по ул. Муштари (на участке от ул. Горького до ул. Щапова).