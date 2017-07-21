Насколько современная молодежь вовлечена в общественную жизнь и политику? Заинтересованы ли молодые люди в этом? Чтобы ответить на данные вопросы, специалисты провели исследование.



По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в нашем обществе сформирован запрос на вовлечение молодых людей в общественную и политическую жизнь: он фиксируется у 90% россиян. По сравнению с 2007 годом (75%) эта доля заметно выросла. С необходимостью привлекать молодежь к такого рода активности согласны более чем 80% во всех возрастных группах. Однако среди самих молодых людей доли однозначных ответов заметно ниже, чем среди старшего поколения («безусловно нужно привлекать» - 37 - 43% среди 18 - 34-летних, 52 - 59% среди 35-летних и старше).

От 67% до 34% наших сограждан одобряют участие молодежи в различных видах политической деятельности (прежде всего - простое участие в выборах в качестве избирателей, реже - участие в деятельности партий, агитацию в пользу того или иного кандидата, выдвижение своей кандидатуры на выборах). Впрочем, респонденты старших возрастных групп скорее готовы представить себе участие молодежи в тех или иных политических активностях, чем сами молодые люди.

Опрос проведен путем телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет.