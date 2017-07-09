С начала июля участились дорожно-транспортные происшествия с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. За 16 дней месяца произошло 18 таких ДТП, в которых 3 человека погибли и 26 пострадали. В связи с этим по всей республике пройдут рейды по выявлению водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения. Проведут их наряды ДПС, в том числе с привлечением патрульных мотоциклов.



Одно из таких ДТП произошло 16 июля на 277-м км автодороги Казань - Оренбург. Водитель 1980 г. р., управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения (1,4 мг/л), превысил безопасную скорость, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем, водитель которого (1974 г. р.) от полученных травм скончался на месте, а пассажиры (1976 г. р. и 2008 г. р.) получили травмы.

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, а равно передача управления нетрезвому водителю влекут наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением права управления ТС на срок от полутора до 2 лет. Такое же наказание предусмотрено за невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, а также за употребление алкогольных напитков, наркотических или психотропных веществ после ДТП, к которому причастен водитель, либо после того, как ТС было остановлено по требованию сотрудника полиции, до проведения освидетельствования на состояние опьянения или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования.

Управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, а равно невыполнение водителем, не имеющим права управления ТС либо лишенным права управления ТС, законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения влекут административный арест на срок от 10 до 15 суток. А для тех лиц, в отношении которых не может применяться арест, предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Управление ТС в состоянии опьянения лицом, ранее привлеченным к ответственности за это деяние или невыполнение требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, влечет серьезное наказание - от штрафа в размере 200 - 300 тысяч рублей (или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 2 лет) до лишения свободы на срок до 2 лет. Кроме того, любители езды в нетрезвом состоянии могут быть наказаны обязательными работами на срок до 480 часов или принудительными работами на срок до 2 лет. При этом такой водитель лишается права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Такие же последствия грозят пьяному водителю, уже имеющему судимость за совершение преступления, предусмотренного частями 2, 4 или 6 статьи 264 УК РФ либо статьей 264.1 УК РФ.

Водителю, по вине которого в ДТП причинен тяжкий вред здоровью человека, придется понести наказание в виде принудительных работ на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, в случае гибели человека - в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, а в случае гибели двух или более лиц - в виде лишения свободы на срок от 4 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Госавтоинспекция МВД по РТ напоминает: управление ТС в состоянии алкогольного опьянения представляет реальную угрозу жизни и здоровью окружающих. Не имея возможности осуществлять адекватный контроль за своими действиями, пьяный водитель может стать виновником трагедии.