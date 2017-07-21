Осенью 1995 года в Казани была проведена грандиозная благотворительная акция «Медики США - детям Татарстана».



Тогда, 22 года назад, по приглашению казанского отделения международного Форума ученых и специалистов к нам из Лос-Анджелеса прибыли 26 кардиохирургов во главе с нобелевским лауреатом Брюсом Райнцем. Они привезли с собой оборудование стоимостью 2 миллиона долларов и провели операции 28 детям с врожденным порогом сердца.

Цена такой операции в США - 150 тысяч долларов. Татарстанских детей прооперировали безвозмездно. Мы встретились с одним из организаторов приезда американских хирургов в Казань - казанским ученым, доктором физико-математических и биологических наук Бари Габдуловичем Явишевым.

- Как в те годы удалось пригласить команду сильнейших кардиохирургов мира в Казань?

- В 1994 году в Казани впервые в СССР был проведен международный конгресс «Ампере» - высшая инстанция науки. Организовал конгресс директор КФ РАН физико-технического института академик Кев Минуллинович Салихов. Я представил там три научных доклада, и вдруг на них стали поступать заявки, в основном из США. Затем актер и режиссер Родион Нахапетов, живущий в Лос-Анджелесе, сопроводил дважды визит в Казань Брюса Райнца с коллегами. Они осмотрели татарстанских детей с врожденным пороком сердца. Я ознакомил американских коллег со своими исследованиями. В результате в сентябре 1995 года в Казань прибыл авиаборт с 26 кардиохирургами во главе с Брюсом Райнцем, они привезли и кардиооборудование. Так началась акция «Медики США - детям Татарстана».

- Сколько детей было прооперировано и каков был их возраст?

- Прооперировали 28 детей от 4 месяцев до 5 лет. Кстати, дети с таким диагнозом дольше 11 лет не живут. В те годы доктор Райнц был единственным в мире, кто делал такие сложные операции детям.

- Операции прошли успешно?

- Да. Например, трехлетняя девочка была прооперирована утром, а уже вечером следующего дня она самостоятельно отправилась на горшок. Или был случай: привезли практически безнадежного пятилетнего мальчика. Ему срочно провели операцию на сердце. Через три дня отец приехал за умирающим сыном, а когда тот выбежал ему навстречу, медицинская помощь потребовалась уже папе.

- Бари Габдулович, хотелось бы задать вам вопрос не по медицинской теме. На улице Г.Тукая (дом №37) расположен особняк, построенный Вали Яушевым. Это не ваш родственник?

- Это мой прадед со стороны отца.

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Чтобы больше узнать об истории семьи Яушевых, пришлось провести историческое исследование. Доктор исторических наук профессор Игорь Петрович Ермолаев и его супруга Наталья Вячеславовна, заведующая отделом редких рукописей и книг Научной библиотеки им. Н.И.Лобачевского КФУ, проследили генеалогическое древо Яушевых до начала первого тысячелетия. В энциклопедии «Всемирная история» есть сведения о том, что Яушевы - ханы Золотой Орды. Представители данной династии оставили яркий след в Казахстане. Так, Габдельбари Яушев (1814 - 1894) являлся имамом, ахуном города Петропавловска. Одна из ветвей данного рода в XIX веке образовала знаменитую династию купцов первой гильдии. Ее основателем стал Гайса Яушев (1790 - 1870). Яушевым на рубеже XIX - XX веков принадлежали торговые пассажи в Троицке, Ташкенте, Челябинске, Кустанае, а также кожевенный и мыловаренный заводы, чайные и хлопковые плантации, золотые прииски. Представители этой династии содействовали строительству мечетей, учебных заведений, что способствовало в свою очередь укреплению взаимодействия между мусульманской и православной конфессиями и выступало гарантом сохранения толерантных и уважительных отношений в Российской империи.

P. S. Редакция обращается к тем 28 детям, которые в 1995 году были прооперированы американскими кардиохирургами. Расскажите, как сложилась ваша жизнь. Нам очень интересны ваши истории. Пишите на e-mail: oivan2002@mail.ru.