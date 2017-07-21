В течение недели в казанских парках и скверах горожан ждет обширная культурная программа. Посетители зон отдыха смогут поучаствовать в мастер-классах и спортивных соревнованиях.

До 30 июля в КЦ «Залесный» проходит выставка народных кукол творческой мастерской ДПИ «Мозаика», а 25 июля с 17.00 на дворовой территории ДК «Нагорный» гостей ждет культурно-развлекательная программа «Культурный вторник», сообщает управление культуры исполкома Казани.

26 июля в парке «Крылья Советов» с 15.00 до 18.00 соберется Клуб любителей настольных игр (шахматы), с 18.00 до 19.00 пройдет концерт «Летние вечера», а с 19.00 до 20.00 - дискотека для взрослых. В этот же день в парке Урицкого с 16.00 желающие смогут заняться упражнениями по общей физической подготовке, принять участие в мастер-классах по индийскому танцу, мехенди (роспись хной), надеванию сари. Также посетителей ждет концерт индийского танца и поэтическая программа на тему стихов Рабиндраната Тагора. В ДК в поселке Вознесенском пройдет мастер-класс по латине «Потанцуем ча-ча-ча». Начало занятия в 18.30.

27 июля в 15.00 в ДК «Мирный» стартуют соревнования по бадминтону среди детей «Активный воланчик».