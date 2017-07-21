Совершить историческое погружение в XII - XIII века, оказавшись в Волжской Булгарии тех времен, смогли ребята, отдохнувшие в летнем историко-краеведческом лагере «Новое поколение: наследники Болгара».

Сама по себе идея не нова: подобный исторический лагерь «Безнен тарих» с 1995 года воспитал не одно поколение детей, знающих не понаслышке, что такое жизнь в палатке. Поэтому, узнав о том, что «Безнен тарих» провел свою последнюю смену в прошлом году, его воспитанники решили продолжить это благое дело и организовали свой лагерь «Новое поколение». Конечно, это стало возможным благодаря Болгарскому государственному историко-архитектурному музею-заповеднику и поддержке Республиканского фонда возрождения памятников истории и культуры РТ и Спасского муниципального района Татарстана. А чтобы родителям не было так накладно пребывание детей в лагере, частичное субсидирование оплаты путевки взял на себя республиканский центр «Лето». О том, чем занимаются там 60 ребят от 8 до 16 лет, смогли узнать представители СМИ в прошлую пятницу в рамках пресс-тура от Нацмузея РТ.

Приехав в лагерь, подмечаем: место для погружения в историческую эпоху выбрано не случайно. Живописный берег Камы, рядом город Болгар… Один свежий лесной воздух чего стоит! В лесу расположили свои палатки и мастерские три отряда-племени: славяне, татары и хазары. Стараясь не нарушать их неспешный ритм жизни, пытаемся вникнуть в жизнь лагеря. Кстати, все ребята одеты в игровые костюмы - их они мастерят заранее дома вместе с родителями либо изготавливают прямо здесь в лагере, благо места на природе для швейных, кожевенных, слесарных мастерских предостаточно.

Как и большинство ребят, педагог Наталья Чернова проводит лето в палаточном лагере не впервые. Имея опыт работы в «Безнен тарих», она отмечает:

- Так получается, что современное общество воспитывает «тепличных» детей, живущих на всем готовом. Здесь они погружаются совсем в другую атмосферу, учатся выживанию в экстремальных условиях. Представляете, многие дети в лагере признаются, что не умеют чистить картошку! Приходится организовывать мастер-класс. Мальчики впервые в лагере узнают названия слесарных инструментов, девочки приобретают навыки шитья. Все это им, конечно же, пригодится во взрослой жизни. А отсутствие телевизора, компьютера и прочих гаджетов идет ребятам только на пользу.

То, что из мастерских ребят не оттащить за уши, мы убедились на собственном опыте. 14-летний Денис с гордостью показывает браслеты и сережки, что он сделал за смену в ювелирной мастерской. 10-летнего Арсения не оторвать от важного дела: вместе с ребятами он лепит из глины обитателей фермы - фигурки свиньи, козы, коровы… Потом все изделия можно поменять на деньги Волжской Булгарии, рассказывает он. В ходу оловянные монеты со штампом - искусству их изготовления обучают в кузнечной мастерской. Так дети понимают, что такое государство, экономика и договорные отношения. А еще на территории лагеря ребята могут овладеть древнекитайской техникой рисования эбру, здесь работает студия выживания, театральная студия… С мастер-классами для ребят приезжают настоящие профессионалы своего дела - оружейники, кожевенники, кузнецы. В лагере мы стали свидетелями имитации боя булгарцев с золотоордынским войском и захвата крепости. Зрелище потрясающее!

- Кроме того что дети заняты в мастерских, играх, боях еще мы поем песни у костра, у нас много мероприятий, посвященных легендам, обрядам. Даже КВН у нас по теме лагеря, - говорит его руководитель Резеда Тухбатова. - Конечно, будучи рядом с Болгаром, в этом году мы не могли не посетить Болгарское городище, Музей болгарской цивилизации, Музей Корана.

В лагере есть не только «безненовцы» - информация об историческом лагере передается по «сарафанному» радио. Например, в этой смене отдыхали ребята из Санкт-Петербурга, Москвы и Крыма. Отдых в таком лагере не только расширяет круг друзей, но и помогает выбрать свой жизненный путь, делится своим опытом Резеда Тухбатова. Многие, пройдя через этот лагерь, так или иначе связали свою жизнь с историей.