25 июля 1980 года, 37 лет назад, умер Владимир Высоцкий. А 25 января будет отмечаться юбилей Владимира Семеновича - ему исполнилось бы 80 лет. Многие горожане помнят казанские гастроли этого актера, поэта и автора-исполнителя.



В Казани Высоцкий был в октябре 1977 года. Прожил он здесь почти целую неделю. Такими долгими гастролями артиста может похвастаться не каждый город. За эти дни он дал более 30 концертов: 18 концертов во Дворце спорта, 10 выступлений в зале Молодежного центра, а также в зеленодольском ДК «Родина», КХТИ и Доме актера. Хронику тех шести дней восстановили исследователь творчества Высоцкого, коллекционер Владимир Урецкий, журналист Владимир Гаранин и краевед Георгий Цыпцын в книге «Владимир Высоцкий в Казани». В нее вошли фотографии, интервью Высоцкого, стенограммы его казанских концертов, воспоминания людей, которым довелось пообщаться с ним.

- О казанских гастролях Высоцкого написано и сказано очень много, но мы провели настоящую исследовательскую работу, общались со многими, кто был причастен к организации концертов, обычными казанцами. И нам удалось выяснить малоизвестные подробности пребывания Владимира Семеновича в Казани, разыскать редкие фотографии, сделанные на концертах и за кулисами, - рассказал Владимир Урецкий. - Через полгода Высоцкому исполняется 80 лет. Хотелось бы, чтобы в Казани увековечили память об этом человеке. Мы от имени инициативной группы направили письмо в комиссию по топонимике с предложением назвать одну из улиц Казани именем Владимира Высоцкого, а на здании Молодежного центра открыть мемориальную доску с надписью «В этом здании с 12 по 18 октября 1977 года жил и выступал В.Высоцкий».

Вышли с предложением в управление культуры Исполнительного комитета Казани о том, чтобы провести в январе 2018 года концерт или цикл концертов, приуроченных к юбилейной дате. Можно создать интересную экскурсию по казанским местам, связанным с Высоцким, и включить ее в туристический маршрут «Казань литературная». Наверняка этот маршрут будет популярен у гостей нашего города. Было бы замечательно снять документальный фильм «Высоцкий в Казани». Материала для этого достаточно. Если фильм сделать профессионально, то им вполне могут заинтересоваться центральные российские телеканалы.

А это тоже сыграет заметную роль в повышении туристической привлекательности Казани.