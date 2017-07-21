В городской больнице №18 Казани открылся диагностический центр с кабинетом магнитно-резонансной томографии, оснащенный уникальной технологией – Tim и Dot. Данная технология позволяет проводить непрерывное сканирование областей тела без вреда для здоровья, сообщает ИА «Татар-информ».

Оборудование приобретено на средства инвестора и функционирует в рамках государственно-частного партнерства. В центре проводятся уникальные услуги: онкопоиск по «золотым стандартам» медицины, гистеросальпингография без боли, «виртуальная» колоноскопия, МРТ детям без наркоза от 0 лет, динамическое МРТ сердца. Важной особенностью кабинета также является наличие больших окон, устраняющих замкнутое пространство, которое позволяет проводить МРТ-исследования для пациентов, страдающих клаустрофобией.

Главный врач ГКБ № 18 Казани Ринат Залалдинов отметил, что порядка 480 пациентов в год проходят диагностику в 18-й горбольнице и чтобы оказывать медицинские услуги по мировым стандартам, необходимо дорогостоящее оборудование. В республике многое сейчас делается, многое покупается, но на все не хватает. Поэтому руководство республики и Минздрав ищут варианты. А государственно-частное партнерство — это один из таких механизмов, с помощью которого можно решить эту проблему.

Диагностическое исследование населения республики на высокотехнологичном оборудовании в рамках обязательного медицинского страхования, а значит бесплатно, теперь возможно и на базе районных больниц. Сегодня в республике 15 аппаратами высокотехнологичного оборудования снабжены клиники Казани, Бугульмы, Елабуги, Чистополя. Осенью Минздрав РТ планирует открыть диагностический центр в Зеленодольске.