Праздник обещает стать не только развлекательным, но и познавательным.

Беременных женщин и молодых мам приглашают на праздник «Рожай, Казань!», который пройдет 6 августа в парке Горького.

Помимо модного показа для беременных, площадок аквагрима, моментального фото и еще много чего другого, молодые и будущие мамы смогут пообщаться с психологом, пройти курсы молодых родителей, узнать все о материнском капитале, послушать лекцию педиатра и узнать, чем классическая музыка полезна для детей.

Праздник пройдет в воскресенье 6 августа в парке Горького с 17.00 до 20.00. Вход свободный.