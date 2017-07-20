В минувшее воскресенье, 23 июля, состоялся авиационный праздник «Я выбираю небо!». В этом году фестиваль переместился с аэродрома Куркачи на площадку Центра семьи «Казан», став соседом чемпионата Red Bull Air Race 2017.

В рамках фестиваля работала выставка профориентации. На площадке были представлены несколько крупнейших казанских заводов авиационной техники. Среди них, например, Казанский вертолетный завод. Будущим студентам представили целый сектор образования ведущие казанские учреждения. Особенно запомнились стенды представителей КНИТУ-КАИ им. Туполева. Рядом со стендами все желающие могли исполнить свою мечту детства - испытать себя в качестве космонавта. Аппарат под управлением специалиста приковывал внимание окружающих. Смельчаков крепко привязывали внутри тренажера и крутили в хаотичном порядке, параллельно рассказывая зрителям, что в таком положении находится человек в космосе.

Открывал фестиваль Премьер-министр РТ Алексей Песошин: - Благо, погода солнечная, безоблачное небо, я думаю, всем доставит искреннее удовольствие, - с оптимизмом пошутил он по поводу дождливой погоды и поблагодарил всех собравшихся за участие в празднике.

Заместитель главнокомандующего РФ воздушно-космическими силами, генерал-лейтенант Сергей Дронов отметил, что Казань не случайно считается одной из авиационных столиц России, ведь в городе уже более ста лет конструируют и выпускают воздушные суда.

- Именно здесь была дана путевка в небо многим семействам самолетов Туполев, среди которых гордость ВВС - самолет Ту-160, стратегический бомбардировщик. Визитной карточкой Казани на протяжении долгих лет являются вертолеты Миля семейства Ми, которые достойно представляют нашу страну по всему миру, выполняя самые разнообразные задачи, - подчеркнул он.

После открытия мероприятия состоялась церемония вручения правительственных наград работникам авиационной отрасли, после чего гости фестиваля переместились на трибуны для просмотра летной программы.

Самой запоминающейся частью праздника стал пролет тяжелой авиации. Ровно в 12:00 в небе над Казанкой появился Ту-160. Его полет сопровождался характерным ревом двигателей. Тут же вслед за ним летел Ту-95. К Казани эти машины отношения не имеют, здесь их, как известно, не производили. Огромный винтовой бомбардировщик смотрелся в небе эффектно и даже устрашающе. К удивлению зрителей, самолеты зашли на второй круг, чтобы еще раз продемонстрировать свою мощь на относительно небольшой высоте.

Также у казанцев и гостей города была возможность увидеть как тушат пожары путем сброса воды с вертолета. Параллельно с авиашоу демонстрировали свои навыки и умения мотоциклисты и байкеры.