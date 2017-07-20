За время работы в ТПП РТ Герасимов участвовал в развитии инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса в республике, координировал работу подразделений ТПП РТ, реализовывал взаимодействие с органами законодательной и исполнительной власти.
Валерий Герасимов родился 24 марта 1949 году в деревне Ташлиярка Актанышского района ТАССР. В период с 1991 по 1995 Валерий Анатольевич занимал должность проректора КАИ. С сентября 1995 года и до дня своей смерти Герасимов работал заместителем председателя правления Торгово-промышленной палаты РТ. В 2000 году награжден благодарственным письмом Президента Российской Федерации Владимира Путина.
Loading...