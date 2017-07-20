Из бюджета Казани выделят 1 865 тыс. рублей на проведение велоночи.

Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок. В этом году решили изменить формат мероприятия и сделать его более привлекательным для туристов. Победитель тендера должен будет установить и оформить сцену с музыкальным и световым оборудованием, нанять ведущего и сценариста мероприятия.

Мероприятие в этот раз пройдет под названием «Казанская звездная велоночь». В этом году мероприятие переносили уже несколько раз, и до сих пор нет точной даты его проведения.