23 июля в Парке Горького, в Парке Урицкого и в Горкинско-Ометьевском лесу прошли очередные тренировки «Зеленого Фитнеса».

Тренировки под руководством инструкторов начались с зажигательной зарядки, после которой были выявлены «Мистер и Миссис ЗФ». С помощью измерительной ленты организаторы определили обладателя самого большого бицепса и самой стройной талии. В Парке Горького обладателем самого большого бицепса стал гость из африканской Республики Ганы – Хорума. Охват его бицепса равен 37 сантиметров. В Парке Урицкого «Мистера и Миссис ЗФ» определяли с помощью сдачи спортивного норматива - удержания планки на время. Cамая стойкая участница продержалась 4 минуты 30 секунд.

Занимайтесь спортом бесплатно на свежем воздухе в любимых парках города Казани! Следующие тренировки «ЗФ» запланированы на 30 июля.

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