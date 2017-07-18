26 июля популярный актер Кевин Спейси отмечает свой день рождения. Он был удостоен многих наград, в числе которых и два Оскара, что раз за разом доказывает наличие блестящего актерского таланта.

Отличительной чертой характера этого популярного американского актера, режиссера и продюсера Кевина Спейси является то, что он всегда старался держать все детали своей личной жизни в секрете. Он объясняет это тем, что людям будет легче ассоциировать его с образами, которые он создает на экране. 26 июля актеру исполняется 58 лет. На сегодняшний день на его счету немало ярких и запоминающихся ролей.

Еще учась в школе, актер начал играть в различных театральных постановках и понял, что хотел в будущем заниматься именно этим. Первой ролью актера можно назвать участие в фильме «Горячее сердце» в 1986, где он сыграл карманного вора. После некоторых эпизодических ролей карьера Кевина Спейси стремительно пошла в гору, поэтому актер за год снимался как минимум в двух кинолентах. И успех не заставил себя долго ждать. Карьера актера стремительно развивалась. Он стал популярным и высоко востребованным. Теперь у него была возможность выбора кинолент, в которых ему предлагали сниматься. В 1995 году актер сыграл в фильме «Семь», где великолепно справился с ролью серийного убийцы.

26 июля Кевин Спейси празднует свой день рождения. Он полон сил, энергии и творческих планов, а его поклонники ждут новинок с участием любимого актера. Одной из них является фильм «Малыш на драйве», премьера которого состоится в этом году. В этом фильме, подробности о котором можно узнать здесь https://www.ivi.ru/watch/142555/description, рассказывается о молодом парне по кличке «Малыш». Он работает водителем на грабителей банков. Неожиданно «Малыш» оказывается втянутым в одно из ограблений, однако ситуация выходит из-под контроля, из-за чего у героя появляется множество проблем. Фильм снимает режиссер Эдгар Райт. По жанру «Малыш на драйве» можно отнести к боевику, но с элементами комедии, и даже триллера. Все поклонники таланта Кевина Спейси могут посмотреть фильмы с его участием в отличном качестве на специализированном сайте.

Второго своего Оскара, уже за главную роль, Кевин Спейси получил за фильм «Красота по-американски», который привлек внимание большого количества людей. В этой ленте актер сыграл недовольного своим браком и жизнью в целом Лестера Бернема, который полностью изменяется после того как влюбился в одноклассницу своей дочери. Фильм получил признание критиков и имел огромный успех у публики, был номинирован на 8 Оскаров и 5 из них получил.

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