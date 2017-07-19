Его установил победитель квалификации в категории Master канадец Пит Маклауд, пройдя ее за 54,562 секунды без одного штрафа.

В 13.50 на Кремлевской набережной состоится церемония открытия соревнований. Сразу после этого пилоты категории Master продолжат соревнование в «Раунде 14». 

По его итогам шесть пилотов вылетят из гонки, а оставшиеся гонщики поборются в «Раунде 8». Полеты этого этапа начнутся в 16.05. 

Далее останутся всего четыре самых лучших пилота. Они разыграют «золото» этапа в столице Татарстана.