Вчера чемпионат подарил зрителям эффектные полеты и первый рекорд в истории казанской трассы Red Bull Air Race.

Его установил победитель квалификации в категории Master канадец Пит Маклауд, пройдя ее за 54,562 секунды без одного штрафа.



В 13.50 на Кремлевской набережной состоится церемония открытия соревнований. Сразу после этого пилоты категории Master продолжат соревнование в «Раунде 14».



По его итогам шесть пилотов вылетят из гонки, а оставшиеся гонщики поборются в «Раунде 8». Полеты этого этапа начнутся в 16.05.



Далее останутся всего четыре самых лучших пилота. Они разыграют «золото» этапа в столице Татарстана.