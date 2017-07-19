Платежи, необработанные банком до введения моратория, учтены на балансе и попадают под защиту АСВ.

Платежи, внесенные физлицами до введения в банке моратория, учтены на балансе и будут возвращены в рамках программы страхового возмещения, сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Как сообщается в письме кредиторам, согласно закону «О защите прав потребителей» платежи считаются исполненными после внесения денежных средств в кассу банка, либо списания денежных средств со счета плательщика. Платежи, проведенные через банк до введения моратория 15 декабря 2016 года, «учтены в балансе ПАО „Татфондбанк“ на счетах 47422, открытых в разрезе кредиторов-получателей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Юридические лица и индивидуальные предприниматели смогут получить средства, предъявив свои требования к ПАО «Татфондбанк» с приложением документов, подтверждающих их обоснованность.