На чемпионате мира Red Bull Air Race пилоты проходят трассу, размеченную воздушными воротами - надувными пилонами. Приблизительная длина трассы 6 км, она состоит из двух кругов.
Каждый пилот в индивидуальном порядке старается пролететь трассу за минимальное время.
Все воздушные ворота, за исключением Шиканы, преодолеваются в горизонтальном положении. Шикана - пилоны, установленные в ряд, который самолеты проходят в слаломном стиле.
Отсчет времени начинается с момента, когда самолет пересек стартовую линию, и останавливается после пролета финишной черты. Старт и финиш обозначены клетчатыми воротами.
Все 14 пилотов класса Master имеют две попытки. Учитывается лучшее время. По итогам квалификации формируются пары.
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