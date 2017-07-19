Каждый пилот в индивидуальном порядке старается пролететь трассу за минимальное время.

Все воздушные ворота, за исключением Шиканы, преодолеваются в горизонтальном положении. Шикана - пилоны, установленные в ряд, который самолеты проходят в слаломном стиле.

Отсчет времени начинается с момента, когда самолет пересек стартовую линию, и останавливается после пролета финишной черты. Старт и финиш обозначены клетчатыми воротами. 

Все 14 пилотов класса Master имеют две попытки. Учитывается лучшее время. По итогам квалификации формируются пары.