Спортсмен Никита Шлейхер по решению тренерского штаба заменил россиянина Евгения Кузнецова на метровом трамплине.
Шлейхеру не удалось попасть в число 12 финалистов: он уступил американцу Стилу Джонсону 0,1 балла.
В составе сборной России 23 июля в Будапеште выступят три татарстанских пловца - Александр Красных (200 и 400 м вольным стилем, эстафета 4×200 м), Григорий Тарасевич (50 и 100 м на спине) и Никита Королев (эстафета 4×100 м вольным стилем), сообщает пресс-служба Поволжской академии спорта и туризма.
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