Вылет сверхзвукового ракетоносца пройдет над Казанкой.

В воскресенье, 23 июля, с 12.00 до 12.15 в рамках авиашоу «Я выбираю небо!» в Казани пройдут показательные выступления тяжелой авиации, в частности сверхзвукового стратегического бомбардировщика-ракетоносца ТУ-160, самого скоростного в мире самолета с винтовыми двигателями ТУ-95.

«Грандиозное авиашоу впервые пройдет над акваторией Казанки, раньше такого никогда не было», – подчеркнули в пресс-службе Министерства промышленности и торговли Республики Татарстан.

В прошлые годы авиационный праздник проходил на территории аэродрома «Куркачи» в Высокогорском районе. Кроме того, традиционно авиашоу организовывали в августе, а в этом году его было решено перенести на июль, чтобы совместить с другим знаковым событием — воздушными гонками Red Bull Air Race.