О ходе реализации республиканской программы водообеспечения на селе «Чистая вода» шла речь сегодня в Казани на встрече с журналистами. Свыше 90 километров водопроводов уже проложено в Татарстане, пробурено 17 скважин и установлено 11 водонапорных башен, отчитался Ильдус Насыров, начальник Управления эксплуатации и реализации программ ЖКХ Минстроя РТ

До конца текущего года в республике установят еще около 30 башен, проложат почти 280 километров водопроводных сетей и подключат к системе порядка 40 артезианских скважин. Кроме того ведутся работы по бетонированию площадок под водонапорные башни.

С 2010-го по 2016 год в регионе по программе «Чистая вода» построили и реконструировали 1836,93 км водопроводной сети и 224 водонапорные башни, пробурили 233 артезианские скважины. Освоено 4,8 млрд. рублей, в том числе федеральные субсидии составили 473,28 млн. рублей. В том числе в 2016 году работы по программе были профинансированы в объеме 650 млн. рублей. В республике построили или реконструировали 245,1 км водопроводной сети и 47 водонапорных башен, пробурили 40 артезианских скважин.

Также Ильдус Насыров рассказал, как выполняется программа по восстановлению уличного освещения, которая направлена не только на создание комфорта для татарстанцев, но и на сокращение преступности. Каждый год на реализацию мероприятий в рамках программы из бюджета выделяется 225 миллионов рублей.

В этом году работы будут проведены почти на 600 объектах. В планах министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ установить 12 295 светильников и монтировать 417 километров линий электропередачи и установить к ним щиты учета электроэнергии. В целом по республике работы по снабжению освещением завершены в 13 районах и продолжаются в 25.