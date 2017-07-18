Проезжая часть улицы Тополевая будет закрыта на участке возле дома №1  по улице Стадионная. Закрытие продлится с 22.00 21 июля до 6.00 24 июля.

Проезжая часть улицы Малиновая будет закрыта на участке возле дома №53. Закрытие продлится с 22.00 28 июля до 6.00 2 августа.

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