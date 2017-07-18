24 – 25 июля в Казани и Свияжске пройдет Всероссийская научно-практическая и богословская конференция с международным участием «Старообрядчество и революция», приуроченная к 100-летию революционных событий в России.

Организаторами конференции выступили Казанско-Вятская епархия Русской Православной старообрядческой Церкви (РПСЦ), Казанская община христиан древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия Старо-поморского согласия, ГБУК «Национальный музей Республики Татарстан», ГБУК «Государственный музей изобразительных искусств Республики Татарстан» и ГБУК РТ Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Остров-град Свияжск». Мероприятие проводится во всероссийском формате с международным участием при поддержке Республики Татарстан.

Участие в конференции планируют принять Предстоятель РПСЦ, Митрополит Московский и всея Руси Корнилийв), министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, епископ Казанско-Вятский РПСЦ Евфимий, духовный настоятель христиан древлеправославно-кафолического вероисповедания и благочестия Старо-поморского согласия А.Е. Хрычев, представители старообрядческого духовенства и общественности, ученые и деятели культуры из различных регионов России, Молдавии, Румынии и Украины.

Открытие конференции состоится 24 июля в восстанавливаемом кафедральном соборе Казанско-Вятской епархии РПСЦ (г. Казань, ул. Старообрядческая, д. 17). Будет оглашено обращение к участникам и гостям конференции Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.

В этот же день в кафедральном соборе и в Национальном музее РТ пройдут две секции по темам: «Богословская мысль в эпоху гонений и богоборчества» и «Исторические судьбы старообрядчества в XX веке». Участники конференции смогут ознакомится с планами возрождения старообрядческого храмового комплекса в Казани и создания здесь Музея старообрядчества. Подведение итогов конференции запланировано на 25 июля в Свияжске, где будет принята ее итоговая резолюция.

В рамках проведения конференции пройдут выступление молодежного старообрядческого хора, презентация выставки «Казань старообрядческая», возложение цветов к памятнику Митрополиту Московскому и всея Руси РПСЦ Андриану (А.Г. Четвергову), экскурсии в Казанский Кремль и Национальный музей РТ, посещение места обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери и монастырских комплексов острова-града Свияжск.

По итогам работы конференции будет издан сборник материалов форума, куда войдут статьи его участников, в которых анализируются влияние революционных событий на судьбу старообрядчества, состояние богословской мысли в советскую эпоху, рассматриваются различные аспекты развития старообрядчества в конце XIX – начале XXI вв.

Торжественное открытие конференции состоится 24 июля 2017 г., в 10.00, по адресу: г. Казань, ул. Старообрядческая, д. 17, кафедральный собор Казанско-Вятской епархии РПСЦ, сообщает пресс-служба РПСЦ.

Координаторы:

управляющий делами Казанско-Вятской епархии РПСЦ

протоиерей Геннадий Геннадьевич Четвергов – 8(900) 329-84-61,

заместитель управляющего делами Казанско-Вятской епархии РПСЦ

Василий Павлович Кириллов – 8(937) 624-07-57