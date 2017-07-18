Новое учебное заведение, строительство которого подходит к финишу, самое большое сегодня по площади в автограде – 25 тысяч квадратных метров. Кроме того, школа, строящаяся в 36 квартале, вторая возведенная за последние 20 лет в Челнах, сообщает агентство «Татар-информ».

Строительство учебного заведения, в котором 1 сентября этого года стартует учебный процесс, можно сказать заслуга горожан. Жители 35, 36 и 37 микрорайонов неоднократно обращались к администрации города с просьбой построить в этой молодежной части города школы. Мечты о шаговой доступности школы стали сбываться, когда новая школа появилась в 37-м комплексе. Просьбу поддержал Президент республики Рустам Минниханов.

Стоимость проекта составила 1 млрд. 29 млн. рублей. Как сообщил генподрядчик Ильнар Гайсин, из выделенных средств на сегодня освоено 850 млн. рублей. В самой школе рабочие приступили к чистовой отделке.

По словам директора новой школы Рустема Хузина, от родителей уже принята тысяча заявок, из них 324 – от родителей первоклашек.

«У нас на данный момент формируется 12 первых классов – от «А» до «М». Но если будут еще заявки, будем увеличивать число классов, – сказал руководитель образовательного учреждения. Он отметил, что сейчас идет набор преподавателей, который осуществляется на конкурсной основе. Свои резюме прислали 180 соискателей. Из них было отобрано свыше 60 учителей.

Как выяснилось в ходе обхода школы, здесь будут работать два бассейна и два спортзала. Один бассейн 30 метров в длину, а другой в два раза короче – для малышей. Спортивные залы тоже разные по площади. Один из них будет использоваться для игр в футбол, волейбол, баскетбол и даже для занятий в гандбол. Другой оборудуют стенкой для скалолазания и используют для локальных занятий. В школе также появится актовый зал на 560 мест. Более того в школе планируют запустить собственное телевидение.

«Мы планируем разместить на втором этаже библиотечную зону, – сказал директор школы. – Не только для того чтобы у посетителей была возможность посидеть и почитать книгу. Хотим проводить здесь семинары, коворкинги, литературные вчера. Зона будет оснащена компьютерами и другими техническими устройствами для поиска информаций, необходимых для научных, исследовательских работ».