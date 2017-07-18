Первые жаркие дни стали «урожайными» на трагедии на воде. В один день в Татарстане утонули три человека.

Вечером 20 июля на берегу озера Изумрудное, что недалеко от поселка Юдино, были найдены бесхозные вещи. Никто из отдыхающих не мог сказать, кому они принадлежали, только прозвучало предположение, что это мужчина примерно 35 лет. Водолазной группой Зонального поисково-спасательного отряда №2 при МЧС РТ (г. Казань) было обследовано 3500 кв.м. дна озера, тело пока не обнаружили.

В этот же день на реке Кама под городом Чистополь перевернулась лодка. Предположительно, в ней сидел 47-летний мужчина. Поиски пока не дали резульатов.

18 июля на озере Доха, что в Актанышском районе во время купания пропала 47-летняя женщина. И хотя водолазная группа ЗПСО №6 при МЧС РТ обследовала дно водоема на площади 10 000 кв.м. и береговой линии на расстоянии 3км, поиски пока безрезультатные, сообщается на сайте МЧС РТ.