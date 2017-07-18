Наконец-то в Казань пришла жаркая погода, горожане потянулись на отдых поближе к воде. Корреспонденты «КВ» отправились на пляж «Локомотив», чтобы узнать, как и в каких условиях казанцы принимают солнечные ванны и водные процедуры на одном из популярных пляжей города.

В этом году «Локомотив» вошел в список казанских пляжей, условия которых позволяют не только отдыхать на песке, но и купаться в Волге. В разгар выходного дня перед пляжем скапливается большое количество автомобилей, оставленных отдыхающими. Те, кто без машин, идет пешком от остановки рядом с ж/д вокзалом.

- Не первый год приезжаю летом на пляж на машине. На общественном транспорте мне ехать неудобно - не привык, да и живу далековато, в Авиастрое. Здесь сложно припарковаться - все оставляют автомобили прямо на обочине, что делают и делали всегда (на самом деле больше оставлять негде). Приходится проезжать немного дальше, а оттуда уже идти до пляжа пешком, - говорит автолюбитель Ленар.

В такой жаркий день трудно идти по песку босиком - слишком горячий. Кстати, на пляжном песке мусора, оставленного отдыхающими, немного - видно, что его здесь убирают. Но вот беда - повсюду валяются мелкие ветки деревьев, палки, засохшие растения... Так что по песку лучше ходить в сланцах, чтобы не наступить на какую-нибудь колючку.

Две девушки отчаянно пытаются очистить место для отдыха от засохших веток и палок.

- Мы приходим только загорать, поэтому не спускаемся к воде. Нам нравится, что здесь много свободного места, чего, например, не хватает на пляже «Нижнее Заречье», где все лежат близко друг к другу. Но тут приходится немного потрудиться - чистим наше место от всякого мусора, - смеются подруги Настя и Кристина.

Отдыхающих в жаркий июльский день здесь действительно много. Условно пляж можно разделить на три большие части. Слева на берегу любят посидеть с удочкой, чуть дальше останавливаются лодки, там же располагаются и любители позагорать. Больше всего людей справа. Многие приходят семьями вместе с детьми, большими компаниями. Кто-то решает никого не ждать и идет на пляж один, как, например, молодой человек, лежащий на скамейке. Кстати, пляж оборудован кабинками для переодевания. Работает травмпункт, а также спасательная вышка, на которой дежурит спасатель в жилете. Еще на пляже есть детский лягушатник - огороженное неглубокое место в воде, где могут плескаться дети. Чуть дальше от берега буйки. На наших глазах за них никто заплыть не пытался, и помощь спасателя никому не потребовалась.

На пляже есть несколько больших навесов со скамейками. Под навесами стоят переполненные бачки с мусором. Отдыхающие продолжают складывать пакеты прямо возле мусорки.

К слову о Волге. Вода оставляет желать лучшего. Уже не первый год у берега плавает странная сине-зеленая пленка. А в этом году качаются на волнах еще и водоросли. Однако это не мешает отдыхающим купаться, а некоторым смельчакам даже нырять. Спрашиваем у казанца, который представился Михаилом, не пугает ли его пленка на воде.

- Жарко ведь, как не искупаться! А эту пленку вижу каждое лето. И ничего со мной при этом не случалось!

Позицию Михаила поддерживает его жена, которая, однако, только загорает:

- Погода ведь плохая была в июне, вот и накопилось водорослей. Но их тут не так много. Это же река, на всех водоемах есть свои водоросли, которые никак не мешают купаться.

На пляже «Локомотив» нет магазинов, где можно было бы купить воду, сок или мороженое. Недалеко есть небольшое кафе, но цены там повыше, чем в магазинах. Поэтому еду и напитки отдыхающие обычно приносят с собой.

- У пляжа есть много минусов, но и плюсов хватает. Помню «Локомотив» еще в советское время: и песок был чище, и вода прозрачнее. Но не лучше ли не замечать недостатки, а просто отдыхать?! - задает риторический вопрос отдыхающий, представившийся Маратом.

На пляже «Локомотив» далеко не все идеально, но казанцев, кажется, он устраивает. Тут каждый сам для себя решает, где поставить запятую во фразе «Отдыхать нельзя критиковать».