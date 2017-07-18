Экстрим-спорт в Казани относительно молодой, но быстро набирающий популярность среди молодежи. Скейты, велосипеды, самокаты, ролики - все это используется для гонок, которые лучше проводить на специальных площадках. В прошлом году в новом парке «Континент» была открыта скейт-площадка - на радость местным мальчишкам. Корреспонденты «Казанских ведомостей» побывали на ней этим летом и узнали, что сооружение представляет опасность для здоровья и жизни молодых спортсменов.

Год назад небольшая площадка с разгонными горками и фанбоксом приятно впечатлила корреспондентов «КВ». Оборудована она была без сучка, без задоринки - не придраться. Спортсмены на велобайках мастерски выполняли всевозможные трюки, от которых у человека, далекого от этого вида спорта, захватывает дух: рискуют парни! И конечно же порадовались за ребят. Что и говорить, в Казани пока мало подобных площадок, в то время как экстрим-спорт развивается с каждым годом все активнее.

И вот спустя год - очередной репортаж в парке «Континент», только впечатления уже совсем другие. Сам парк находится не в лучшем состоянии: некошеная трава, облезлая краска на скамейках, помятые урны. Удручающим можно назвать состояние экстрим-площадки. Фанера, которой покрыты разгонные горки, деформировалась, краска облупилась. Местами образовались расслоения и разломы с острыми краями.

Спрашиваем у ребят, которые в это время тренировались на скейт-площадке: не мешает ли им такое покрытие?

- Очень мешает, - признался паренек на велобайке, представившийся Максимом. - Выполняя трюк, приходится отвлекаться на эти провалы, чтобы не попасть в них. На велобайках еще ничего, а вот самокатчики здорово рискуют. У самоката колеса диаметром меньше и легко проваливаются в трещины. Этим летом один пацан залетел передним колесом самоката. На скорости прилично повредился - открытый перелом ноги.

На краю разгонной горки еще сохранилось название компании, которая занималась разработкой и реализацией проекта этой площадки. В интернете находим информацию об одном из активистов городского клуба «Экстрим-фактор», который был в числе проектантов и строителей скейт-площадки. Денис Диль ответил на несколько наших вопросов.

- При строительстве мы выбирали материалы, традиционные для подобных спортивных сооружений, - сказал Денис Диль. - На покрытие взяли влагостойкую лиственницу. Гарантия на скейт-площадку была год, и она прошла в этом году.

- Почему для покрытия вы выбрали фанеру?

- Лучше этого материала для горок пока не придумано. Она гибкая, податливая и, повторюсь, влагостойкая.

- Почему же она не выдержала это дождливое лето?

- Скорее всего, деформация и сколы произошли не столько из-за погоды, сколько из-за усиленной эксплуатации. В Казани очень мало экстрим-парков, скейт-площадок. При том что желающих заниматься предостаточно. Необходимо строить больше, желательно крытых, потому что наши тренировки и зимой продолжаются. В крытом скейт-парке можно заниматься круглый год, не будет зимнего простоя в тренировках, уровень катания будет стабильным. Спортсмены смогут адекватно силы рассчитывать, травмироваться ведь можно и на ровном месте. Нашей команде такую работу не осилить, необходимы спонсоры, возможно, помощь городской власти в части предоставления участков под площадки.

- Кто обслуживает эту площадку в парке «Континент» и будет ли она когда-нибудь ремонтироваться?

- Вопрос обслуживания до сих пор остается открытым. Что касается ремонта, то мы в конце июля будем заключать договор с инвестором, и работы начнутся. Не думаю, что они надолго затянутся.