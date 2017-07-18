В 21-й экспедиции к местам кровопролитных боев Великой Отечественной войны на Невском пятачке, который расположен в Кировском районе Ленинградской области, сводный поисковый отряд ассоциации «Клуб воинской славы» нашел останки 28 красноармейцев. Из 10 найденных медальонов прочитался один.

В записке из медальона, который нашла ученица казанской гимназии №6 Ралина Каримова, четко прочиталась надпись:

«Ленинград, ул. Зверинская, 42, кв. 47. Абрайтис П.И. о Шкуренко А.Л. для Нины Абрайтис».

Сначала мы подумали, что фамилия погибшего Абрайтис. Но содержание записки говорило о том, что кто-то просил передать Нине Абрайтис о А.Л.Шкуренко.

Оставалось найти на сайте ОБД «Мемориал» запись об этом человеке:

«Шкуренко Алексей Лукьянович, 1905 г. рождения, уроженец Сергеевского района Куйбышевской (ныне Самарской) области, мобилизован Ленинградским горкомом ВКП(б) в 1941 г. Старший лейтенант, адъютант командира стрелкового батальона 1029-го стрелкового полка 198-й стрелковой дивизии. Убит 9 марта 1944 г. в д. Подосье Ленинградской области. Жена - Абрайтис Антонина Петровна, проживала в тот момент в Новосибирской области, Убинском районе, почтовое отделение Кундрань».

Среди умерших в блокадном Ленинграде числится лишь один Абрайтис - Петр Янович, 1860 года рождения, который жил на ул. Зверинской, д. 12, кв. 46. Умер в январе 1943 г. А среди эвакуированных 24 июля 1941 г. числятся Абрайтис Ираида П. и Абрайтис Вячеслав 1939 года рождения. Оба они жили по адресу: ул. Зверинская, д. 24, кв. 47.

Скорее всего, речь идет о родственниках погибшего лейтенанта Шкуренко.

Остается лишь разобраться, как медальон рядом с останками солдата оказался на территории Невского пятачка, где бои прекратились в 1943 г., а 198-я дивизия 9 марта 1944 г., когда был убит Алексей Шкуренко, воевала уже на линии «Пантера» в Псковской области.

По данным рабочей группы мемориала «Книга Памяти» в парке Победы Казани, на сегодняшний день выяснены места гибели 18211 уроженцев и жителей Татарстана, погибших на территории нынешних Ленинградской области и Санкт-Петербурга с 1939 по 1944 год. В реальности их было вдвое-трое больше. Но точное число мы никогда не узнаем.

Установленные имена погибших земляков, по решению представителя Республики Татарстан в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Рената Валиуллина, будут увековечены в отдельной Книге Памяти. Помочь в этом вызвались активисты ассоциации «Клуб воинской славы» во время встречи на Невском пятачке. Они рассказали и о других интересных находках в экспедиции, которая проходила с 30 июня по 12 июля.

Среди личных вещей найденных солдат обнаружено двое карманных часов. Виктору Кокореву из казанской гимназии №6 посчастливилось найти уникальный образец часов швейцарской фирмы Tavannes Watch Co. Поразило состояние механизма в этих фирменных ходиках: перебери, смажь, вставь пружинку и пользуйся. И это после 75 лет, проведенных в песке на берегу Невы! К сожалению, никаких надписей, которые бы указывали имя хозяина часов, найти не удалось.

Ничего не прочиталось и на вторых часах уже советского завода, которые нашла преподаватель казанской гимназии №139 Лилия Блохина. Она, кстати, за 10 дней раскопок нашла три солдатских медальона, но, к большому сожалению, все они оказались без вкладышей.

Были надписи на ложках, перочинных ножах, котелках, но такие, что установить имя погибших обладателей этих вещей не представляется возможным: «1909», «40», «Щ»…

Самой крупной находкой в этой экспедиции стал 305-миллиметровый снаряд, чудом не разорвавшийся на берегу Невы и обезвреженный местными саперами. Корпус гиганта вполне может стать памятником в Нурлате, куда его увез участник экспедиции Владимир Малыгин.

Все находки сделаны курсантами учебно-поискового лагеря ассоциации «Клуб воинской славы» Республики Татарстан, которой руководят заведующий Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Национального музея РТ, преподаватель дополнительного образования казанского Дворца детского творчества им. А.Алиша Михаил Черепанов и заведующий отделом центра детского творчества «Олимп» Приволжского района Казани Ринат Хабибуллин.

Комендантом лагеря был Владимир Малыгин - преподаватель дополнительного образования школы №1 Нурлата, а заместителем по общим вопросам - Римма Троицкая, председатель совета ветеранов Верхнеуслонского района.

Своими поисковыми ученическими отрядами успешно руководили преподаватели гимназии №6 г. Казани Елена Чинилкина и Чулпан Гимадеева, преподаватель гимназии №139 г. Казани Лилия Блохина, преподаватель гимназии №96 г. Казани Юлия Муллахметова.

Участвовали в работе лагеря 55 человек, в том числе 35 школьников из казанских гимназий №6, 96, 139, школ №70, 33 и из Верхнеуслонского района, поисковики из Казани, Альметьевска, Нижнекамска, Нурлата, Москвы, Кирова.

Кстати

После обращения к командиру поискового отряда города Сергиевска Александру Шипилову по поводу Алексея Лукьяновича Шкуренко нашлись его троюродный брат в Самаре и внучатая племянница Наталья Новичкова, которая живет в Сергиевске. Выяснилось, что своих детей у Алексея Шкуренко не было. Решают вопрос о захоронении его останков на родине.