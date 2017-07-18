В Казани объявили победителей открытого всероссийского конкурса на разработку бренда парка «Черное озеро». Событие прошло в парке в рамках специальной образовательной программы «Идеальный город: от бренда до архитектуры».

Конкурс вызвал большой интерес у профессиональных дизайнеров. Заявки подали почти 100 участников из 10 крупнейших городов России. Из них эксперты отобрали 33 работы, которые прошли во второй тур. В финал вышли 6 команд, предложившие самые креативные идеи, соответствующие духу этого знакового для казанцев парка. Жюри, возглавляемое мэром Казани Ильсуром Метшиным, внимательно изучало и обсуждало каждый проект.

- Парк «Черное озеро» играет особенную роль в жизни Казани, и участники конкурса ответственно подошли к своей работе. В результате мы получили не один, а три дизайнерских продукта, которые могут быть реализованы в Татарстане, - рассказала помощник Президента РТ Наталия Фишман. - Победителем конкурса стало бюро «AdWorm и Партнеры» из Москвы.

Но эту концепцию на «Черном озере» мы не увидим. Их идея оказалась настолько универсальной, мобильной, оригинальной, что было решено взять ее за основу общего стиля Программы развития общественных пространств Татарстана. В рамках программы в ближайшие несколько лет преобразятся все парки и зеленые зоны республики.

Стиль, который предложило бюро, действительно универсальный. Он может быть использован в абсолютно любой форме. За основу логотипа взят национальный орнамент, выполненный в форме конструктора. Его воплощение возможно в чем угодно - уличной мебели, брусчатке, указателях, сувенирной продукции… Эти элементы яркие, пластичные, современные, и несмотря на всю необычность, в них однозначно читается традиционный татарский орнамент.

А разработкой концепции нового образа исторического парка «Черное озеро» будет заниматься московское агентство SUPERMARKET, которое станет партнером Института развития городов РТ.

Обладателем спецприза конкурса стала студия «Теория» из Казани. Эта команда предложила оригинальную дизайн-концепцию летнего кафе на «Черном озере».

У победителей конкурса есть два месяца для доработки своих проектов.