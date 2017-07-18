Форвард «Ак Барса» Данис Зарипов, недавно вернувшийся в казанский клуб, не принимает участия на первом сборе команды в Финляндии.

Об этом сообщил директор клуба Шамил Хуснутдинов:

- Данису уже нет смысла ехать в Финляндию - через пару дней команда вернется домой. Причин его неприезда проста до банальности - накладки в прохождении медосмотра в единственном на всю республику специализированном центре.

Школьники, пенсионеры, спортсмены - на каждую группу нужно специально отлаживать аппаратуру.

Команда легко проходит такой медосмотр, потому что мы на всю неделю забиваем центр. А Данис подписал контракт, когда команда уже прошла медосмотр. Главное, что у Даниса нет проблем со здоровьем, все остальное - чисто технические вопросы.

