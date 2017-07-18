Мы уже сообщали, что в Казани на базе «Динамо» проводится чемпионат Европы по стрельбе среди полицейских. Соревнования проходят под эгидой USPE.

На торжественной церемонии открытия соревнований присутствовали руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров, заместитель председателя всероссийского общества «Динамо» Владимир Газизов, президент Европейского спортивного союза полицейских (USPE) Люк Смайерс, генеральный секретарь USPE Фред Куссэров, член технической комиссии USPE Йорг Хишбергер, депутат Госсовета РФ Ольга Павлова, руководитель Федерации стендовой и пулевой стрельбы РТ Сергей Демин.

В первый соревновательный день спортсмены разыграли четыре комплекта наград. Среди лучших стрелков-полицейских Европы отлично показали себя российские стрелки: у них две золотые и три бронзовые медали.

У женщин в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м медали завоевали Екатерина Жданова (Литва), Даниэла Коханчин (Румыния) и Екатерина Шулакова (Россия).

У женщин при стрельбе из пневматической винтовки (дистанция 50 м) медали достались Екатерине Лузгановой (Россия), Кристине Олсен (Норвегия) и Илье Жоржета (Румыния).

У мужчин при стрельбе из пистолета (дистанция 50 м) медали завоевали Франк Дюмулен (Франция), Лаурен Карл Стрит (Швейцария) и Александр Марчев (Россия).

В стрельбе из винтовки лежа у мужчин медали распределились следующим образом: Константин Приходченко (Россия), Римвидас Специус (Литва) и Александр Косицын (Россия).