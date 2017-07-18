В Национальном музее Республики Татарстан 25 июля откроется новая выставка в рамках проекта «Национальные культуры в Национальном музее».

Она называется «Душа моя в стиле ню…» На ней представлены художественные работы Врежа Киракосяна, человека уникальной судьбы, художника-самоучки, почетного члена Союза художников Армении, члена Казанского отделения Союза художников СНГ.

Вреж Киракосян - пятый ребенок в семье, ставший в младенчестве инвалидом. Его недуг проявляется неуклонным ослаблением всех мышц. Но Вреж сумел преодолеть комплексы, страхи и депрессию благодаря вере в любовь и возможности рисовать, выплескивая на бумагу и холст свою душу.

Сегодня 33-летний Вреж - художник, писатель, мотивационный оратор, муж и отец.

Само название выставки (повторяющее название его автобиографической повести) абсолютно точно отражает содержание выставки, на которой представлены картины, рисунки, графика, созданные с 2000 года, когда Врежу было всего 16, по нынешний день. Портреты, пейзажи, философские размышления посредством карандаша, кисти и красок раскрывают душу автора, этапы его жизненного пути.

В ходе презентации посетители выставки смогут не только познакомиться с работами Врежа Киракосяна, но и лично пообщаться с ним, сообщает пресс-служба музея. Открытие запланировано на 14.00.

Проект «Национальные культуры в Национальном музее» начался в 2015 году, и за это время жители и гости республики смогли познакомиться с работами самобытных художников Армении, Бурятии, Словении, других стран и регионов.