Летом мы активны и больше двигаемся, поэтому долой диету! Позволим себе пирожки со вкусной начинкой: испечем сладкие с клубникой, а другие - с зеленым луком. Самое время для этого. Только мы предлагаем замесить не обычное тесто, а творожное.

Творожное тесто

Ингредиенты: 250 г творога, 2 куриных яйца, 1,5 - 2 ст. л. сахара, 0,5 стакана растительного масла, 350 г муки, щепотка соли, 1,5 ч. л. разрыхлителя.

Творог растереть с сахаром, солью и яйцами, затем влить растительное масло, хорошенько перемешать. Постепенно всыпая муку, заместить мягкое эластичное тесто. Переложить в миску, накрыть салфеткой и дать настояться два часа.

Пирожки с клубникой

Пропорции произвольные. Творожное тесто разделить на шарики, каждый раскатать в лепешку толщиной в палец. На середину каждой уложить по 3 ягоды, всыпать пол чайной ложки сахарного песка. Края лепешки приподнять и слепить, как для хачапури, то есть по краям, оставляя середину открытой. Поставить выпекаться в духовку, нагретую до 180 градусов, на 20 минут. За это время полстакана сметаны смешать с 1 ст. ложкой сахара. Вынуть противень с пирожками, смазать ягодную поверхность сметанным соусом и вернуть в духовку на 10 минут, чтобы подрумянилось.

Пирог с зеленым луком и омлетом

Три яйца смешать с 0,5 стакана молока, посолить. Большой пучок зеленого лука мелко нарезать. Лук залить омлетной смесью. Тесто раскатать в большую лепешку, переложить ее в глубокую сковороду. Наколоть в нескольких местах вилкой и поставить в горячую духовку на 7 минут. После вынуть, залить луково-омлетной смесью и продолжать выпекать 40 минут до полной готовности.

Приятного аппетита!