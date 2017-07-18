В преддверии пятого этапа чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race в Казани прошли тестовые полеты участников соревнований.

Ангары с самолетами и взлетно-посадочная полоса разместились на автодроме Kazan Ring, а сами соревнования пройдут над акваторией Казанки между мостом «Миллениум» и Кремлевской дамбой. На реке установлены надувные пилоны из эластичной парусной ткани, с помощью которых размечена трасса авиагонок.

Red Bull Air Race пройдет в России впервые, хотя уже была попытка провести соревнования в нашей стране в 2006 году. Предполагалось, что местом проведения авиагонок станет Санкт-Петербург. Тогда была проведена своего рода презентация этих соревнований для Росавиации, подготовлена небольшая трасса, были показательные выступления пилотов, в числе которых был и Сергей Рахманин. Сейчас он судит выступления участников Red Bull Air Race, а в 2007 - 2010 годах сам выступал на соревнованиях. До этого Сергей Рахманин занимался высшим пилотажем, дважды становился чемпионом мира, а также один раз был чемпионом Европы.

По словам Сергея Рахманина, около 10 лет назад провести соревнования по авиагонкам в Казани предлагал главный конструктор ОКБ им. Сухого Михаил Симонов, который считал город идеальным местом для соревнований. «Можно сказать, что нынешние гонки - это как память о нем», - отметил судья чемпионата.

Соревнования интересны своей зрелищностью - самолеты летают низко на относительно высоких скоростях (до 370 км/ч), рассказал Сергей Рахманин. Кроме того, он отметил, что это достаточно безопасное зрелище, которое проводится с 2003 года.

В соревнованиях принимают участие опытные пилоты из 15 стран - 14 пилотов master-класса и 6 пилотов challenger-класса. Чтобы избежать дисквалификации (а это явление довольно частое) и штрафов, пилотам необходимо придерживаться правил соревнований. «Ворота надо проходить горизонтально, без набора высоты и без снижения, с креном не более 10 градусов. Кроме того, нужно не отклоняться от трека - есть линия безопасности, за которую нельзя залетать. За это штрафуют серьезно. Мы также оцениваем скорость на входе, если она превышена, пилота дисквалифицируют», - отметил судья.

На проведение соревнований могут повлиять погодные условия. Гонка может не состояться при сильном ветре, когда пилоны падают. Учитываются также нижний край облачности и видимость. Направление и сила ветра, по словам Сергея Рахманина, сильно влияют на пилотирование.

Сегодня стартуют официальные тренировки чемпионата. Соревнования будут проходить 22 и 23 июля. Посмотреть гонки казанцев приглашают на Кремлевскую набережную, откуда открывается наилучший обзор на трассу.

В первый день авиагонок, 22 июля, мероприятия начнутся в 10.30 и завершатся в 19.00. 23 июля начало гонок в 12.00. Они завершатся в 18.00 церемонией награждения.

В целях безопасности в дни проведения соревнований будут введены ограничения для движения транспортных средств по ул. Сибгата Хакима от пересечения с ул. Декабристов до ул. Абдуллы Бичурина. На мосту «Миллениум» и Кремлевской дамбе будет ограничено движение пешеходов. Ограничения будут действовать 21 июля с 8.30 до 17.30, 22 июля с 10.30 до 19.00 и 23 июля с 8.30 до 17.00.

Все активности чемпионата будут сосредоточены на Кремлевской набережной и в парке перед Дворцом земледельцев, на территории которого гостей будет ждать культурная программа, а также соревнования и показательные выступления по футбольному фристайлу, флэтлэнду и брейк-дансу.