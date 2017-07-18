2 августа в Казани начнет свою работу VI съезд Всемирного конгресса татар.

В съезде примут участие более тысячи человек: делегаты и почетные гости из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Татары, проживающие на разных континентах, приедут на историческую родину своих предков, чтобы обсудить проблемы образования, культуры, науки, печати.

Рашида Бакирова, член Американской татарской ассоциации (Нью-Йорк, США):

- Особый статус Татарстана и его сильная экономика являются элементом гордости для всей России. Это важно и для татар, живущих в других странах. Татарстан ими воспринимается как свое национальное государство, которое хранит национальные традиции, культуру, родной язык.

Амир Зиганшин, лидер молодежи татарской общины «Берлек» (Торонто, Канада):

- Не думаю, что еду решать или обсуждать какие-то актуальные проблемы политического, социально-экономического характера. Этот форум больше культурного направления: сохранение родного языка, традиций, знакомство с историей и дальнейшее развитие нашей нации.

Искренне горд за свою историческую родину, что она становится все более известной во внешнем мире за счет своих успехов во всех областях жизни. Здесь, в Канаде, все больше людей, которые слышали и знают про Татарстан и Казань. Очень хочется пообщаться с татарами со всего мира, окунуться в родную стихию татарского языка, услышать татарскую музыку, песни, хочется, чтобы татарский язык окружал тебя со всех сторон. Ведь только живя в другой стране, начинаешь по-настоящему ценить возможность общения на родном языке. Еду с надеждой увидеть успехи Татарстана. Хочется просто порадоваться за свою страну и за то, что мы татары.